العثور على كنز ثمين تحت الأرض وسط موسكو!

أعلن الموقع الرسمي لمحافظ موسكو عن اكتشاف كنز من القطع النقدية الأثرية في باطن أحد شوارع المدينة.

وجاء في بيان نشر على الموقع "تمكن علماء الآثار مؤخرا من العثور على كنز أثري مكون من 60 قطعة معدنية مخبأة في صندوق حديدي في شارع كوستيانسكي وسط العاصمة الروسية موسكو".

وأشار البيان إلى أن القطع النقدية المذكورة تعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، وكانت متداولة في عهد القيصر الروسي السابق نيقولاي الثاني.

الموقع الرسمي لمحافظ موسكو

وأوضح الخبراء أن هذه اللقية تعتبر من أهم الكنوز الأثرية التي عثر عليها في موسكو خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المحتمل أن صاحبها الأساسي خبأها تحت الأرض أيام الثورة أو الحرب الأهلية التي مرت بها روسيا مطلع القرن الماضي.

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وكان علماء الآثار في موسكو قد اكتشفوا مصادفة منذ مدة مجموعة من العملات الورقية الأثرية التي كانت مخبأة في تجويف مقذوف مدفع، وتعود تواريخ الإصدار إلى الفترة الممتدة ما بين 1898 و1910.

المصدر: لايف. رو