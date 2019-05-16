العثور على كنز من القطع النقدية القديمة في موسكو يعود إلى القرن الـ15

عثر علماء الآثار الروس أثناء حفريات أجروها في دير "سباسو - أندرونيكوف" في موسكو على قطع نقدية تعود إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين.

وجاء على موقع حكومة موسكو أن دير "سباسو - أندرونيكوف" الذي يعمل حاليا كمتحف للحضارة والفنون الروسية القديمة شهد اكتشاف كنز قديم يتضمن قطعا نقدية نحاسية وفضية، بالإضافة إلى قطعة فضية كبيرة طرحت للتداول في الربع الثاني من القرن الـ15 الذي يصادف فترة إقامة رسام الأيقونات الروسي الموهوب ،أندريه روبليوف، في الدير، علما أنه عمل راهبا هناك منذ عام 1405 لغاية عام 1428 عندما توفي ودفن في الدير.

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وقال الخبراء إن الفضة كانت حينذاك معدنا ثمينا. بحيث يشتري المرء مقابل قطعة فضية واحدة وجبات طعام لعدة أيام.

وقال الموقع إن القطع الفضية الأخرى المكتشفة في الدير تعود إلى عصر أمير موسكو فاسيلي الثالث (1505 - 1533) والقيصر إيفان الرهيب (1530 - 1584)، مضيفا أن المختصين يعملون في الوقت الحاضر على ترميم القطع النقدية.

المصدر:انترفاكس