روسيا ترفع السرية عن أحدث طائراتها العملاقة!

كشفت شركة "إيليوشن" الروسية مؤخرا عن نسختها الجديدة المعدلة من طائرات النقل العملاقة IL-76 الشهيرة.

وأوضحت الشركة أن أول عقد لتصدير طائرات IL-76-MD-90-A الجديدة إلى خارج روسيا من المفترض توقيعه قريبا، كما أنها صنعت 7 نماذج تجريبية منها، سلمت 2 لوزارة الدفاع الروسية مطلع العام الجاري، وتنوي تسليم الـ 5 الباقية قبل نهاية العام.

The Russian Air Force received an Il-76MD-90A (serial # 109) today from Aviastar-SP. This is the 6th Il-76MD-90A including the prototype, the installation batch of 3, and the first serial produced aircraft (serial # 108) as part of the 2012 contract. 1/https://t.co/a25L855mPbpic.twitter.com/ncwnPEO7fN — Rob Lee (@RALee85) 2 апреля 2019 г.

وتخطط الشركة لإنتاج 12 طائرة من هذا الطراز سنويا لتسليمها للقوات الجوية الروسية على مدى الأعوام القادمة، ضمن عقد يتضمن شراء 39 طائرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هذه الطائرات تزن 210 أطنان عند الإقلاع، وفيها مساحة تخزين داخلية بأبعاد (24.5/3.45/3.4 م) قادرة على حمل 60 طنا من الجنود والمظليين والمعدات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي الروسية إلى مسافات بعيدة، خارج حدود الاتحاد الروسي.

كما زودت هذه الطائرات بأنظمة رادارية حديثة، وكاميرات رصد متطورة تعتمد على أنظمة بصرية، وأنظمة تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء.

المصدر: وكالات روسية