 
مباشر

روسيا تعزز أسطولها الجوي بعشرات الطائرات الحديثة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تعزز أسطولها الجوي بعشرات الطائرات الحديثة
Sputnik Alixe felipov
مجموعة من مقاتلات "سو 30_إم إس" الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1wb

أكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن القوات العسكرية الجوية في البلاد ستتزود بعشرات المقاتلات والمروحيات الجديدة والمتطورة.

وخلال منتدى "الجيش-2019" الذي يعقد حاليا في ضواحي موسكو قال نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو "إن الوزارة وقعت عقدا حكوميا للتزود بـ 98 مروحية من طراز (مي-28 إن إم) الملقبة بالصياد الليلي".

ومن جانب آخر أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن وزارة الدفاع الروسية وقعت عقدا للتزود بـ 76 مقاتلة "سو-57" شبحية من الجيل الخامس.

كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها تعاقدت مؤخرا مع شركة "إيليوشن" لشراء 39 طائرة نقل معدلة من طراز "IL-76-MD-90-A"، والتي لها القدرة على نقل الجنود والمظليين والآليات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية إلى مسافات بعيدة، خارج حدود الاتحاد الروسي.

إقرأ المزيد
لأول مرة.. روسيا تستعرض عملية تجميع
لأول مرة.. روسيا تستعرض عملية تجميع "شبحها الطائر" (فيديو)

ويختبر العسكريون الروس حاليا عددا من القاذفات الاستراتيجية المعدلة من طراز "تو-22-إم 3إم"، التي حصلت على منظومات إلكترونية متطورة، شبيهة بتلك الموجودة في قاذفات "تو-160"، التي تزيد من دقة تصويب الصواريخ والقنابل الموجهة، وتسمح للطيار بالتركيز على أكثر من هدف بوقت واحد.

المصدر: وكالات روسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صورة مع بنت كادت تقتل عربا في كازاخستان.. شاهد الاعتداء الوحشي وما قالته السلطات