لأول مرة.. روسيا تستعرض عملية تجميع "شبحها الطائر" (فيديو)

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية على "يوتيوب" أول فيديو لعملية تجميع مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس.

وتشير المعلومات إلى أن الفيديو تم تصويره مؤخرا، عندما زار نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، مصنع "كومسومولسك على آمور"، لتفقد سير عملية إنتاج هذه الطائرات، بعد أن أطلق المعمل عملية الإنتاج التسلسلي لها.

وخلال الزيارة قال كريفوروتشكو : " شاهدنا اليوم استعداد المصنع لبدء الإنتاج المتسلسل، ونحن راضون تماما عما رأيناه ونأمل أن يتم تنفيذ جميع الخطط المحددة"..

وطورت مقاتلات "سو-57" الروسية متعددة المهام من الجيل الخامس لتحل مكان مقاتلات "سو-27" في سلاح الجوي الروسي، وكان أول تحليق لها عام 2010، وكشف النقاب عنها بشكل رسمي بعد عام خلال معرض ماكس الروسي للطيران 2011.

ومن أبرز الميزات الفنية والتقنية لهذه الطائرة:

-عدد أفراد الطاقم: طيار واحد.

- أقصى وزن عند الإقلاع: 35480 كلغ.

- السرعة:2600 كلم/ساعة.

- القدرة على حمل مختلف أنواع الصواريخ والذخائر والقنابل الموجهة وغير الموجة، بحمولة تصل إلى 1000 كلغ.

- القدرة على التخفي عن الرادارات.

- الارتفاع العملي للتحليق: 20 كلم.

- إمكانية التزود بالوقود في الجو.

المصدر: وكالات روسية