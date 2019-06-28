منتدى "الجيش – 2019" يعرض على الجيش الروسي صواريخ جديدة للراجمات

شهد منتدى "الجيش – 2019" العسكري التقني محاكاة الرمايات التي تحققها راجمة الصواريخ "تورنادو – غي" الروسية الحديثة بصواريخها الجديدة عيار 122 ملم.

وقال مدير عام شركة "تيخماش" الروسية ، فلاديمير ليبين، إن محاكاة إطلاق الصواريخ براجمة الصواريخ "تورنادو – غي" تحققت باستخدام جهاز تخطيطي ثلاثي الأبعاد، يمنح المشاهد الذي يرتدي نظارات خاصة ثلاثية الأبعاد رؤية كل تفاصيل الرماية. وأضاف أن الجهاز يعتبر بديلا زهيدا للرمايات بالذخائر الحية.

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يذكر أن منظومات "تورنادو غي"، تزودت العام الجاري بنوعين من الصواريخ عيار 122 ملم. ومن بينها صاروخ غير الموجه ذو رأس شديدة الانفجار، تدمر الأهداف بفاعلية تزيد 6 أضعاف عن قوة صواريخ منظومة "غراد"، وذلك على مدى يتراوح بين 5 كيلومترات و20 كيلومترا.

وهناك صاروخ غير موجه آخر لديه رأس قتالية منشطرة، بمقدورها ألا تدمر القوة البشرية والعربات غير المدرعة فحسب، بل والدبابات والمدرعات الأخرى، مع العلم أن الرأس القتالية لهذا الصاروخ تخرق الدروع بسماكة 140 ملم.

يذكر أن راجمات الصواريخ من طراز "تورنادو" مخصصة لتدمير وإسكات القوة البشرية للعدو وأسلحته ومعداته القتالية، بما فيها بطاريات المدفعية والهاونات وكذلك مراكز القيادة المعادية.

وقد انتهت اختبارات راجمتي الصواريخ "تـورنادو – إس" و"تورنادو – غي"عام 2015 لتحلا محل راجمتي الصواريخ "غراد" و"سميرتش" في الجيش الروسي. وتم تزويدهما بالنظام الأوتوماتيكي لتوجيه النيران، ما يسمح بالتحرك السريع على الأرض ومباغتة مواقع العدو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا