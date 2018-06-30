راجمات الصواريخ الروسية المطورة تصدر خارج البلاد

تلقت شركة "سبلاف" الروسية المصنعة للصواريخ ترخيصا رسميا من الحكومة بتصدير راجمات الصواريخ "تورنادو-غي" وتسويق منتجاتها خارج روسيا.

ومن المفترض أن تحل "تورنادو-غي" مكان منظومات "غراد" في جيوش ما يزيد على 60 دولة في العالم.

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وصممت منظومة "تورنادو-غي" بناء على راجمة الصواريخ المشهورة "غراد". وتتميز المنظومة الجديدة بدقة فائقة وقوة نارية أكبر تصيب العدو عن مسافة 100 كيلومتر.

ويمكن أن تنفجر الذخائر في الجو على ارتفاع 6 أمتار لتصيب القوة البشرية في الخنادق. كما يمكنها تدمير الدبابات بذخائر جوفاء، عدا عن أنها تستخدم ذخائر تنزل بالمظلات وتوجه ذاتيا.

وتتميز "تورنادو-غي" بنظام أوتوماتيكي للتوجيه والتسديد والمسح الطوبوغرافي والملاحة، وتستطيع أن تنفيذ مهامها بشكل مستقل تماما.

المصدر: زاشيشات روسيا