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راجمات الصواريخ الروسية المطورة تصدر خارج البلاد

العلوم والتكنولوجيا

راجمات الصواريخ الروسية المطورة تصدر خارج البلاد
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راجمة الصواريخ "تورنادو - غي"
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تلقت شركة "سبلاف" الروسية المصنعة للصواريخ ترخيصا رسميا من الحكومة بتصدير راجمات الصواريخ "تورنادو-غي" وتسويق منتجاتها خارج روسيا.

ومن المفترض أن تحل "تورنادو-غي" مكان منظومات "غراد" في جيوش ما يزيد على 60 دولة في العالم.

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وصممت منظومة "تورنادو-غي" بناء على راجمة الصواريخ المشهورة "غراد". وتتميز المنظومة الجديدة بدقة فائقة وقوة نارية أكبر تصيب العدو عن مسافة 100 كيلومتر.

ويمكن أن تنفجر الذخائر في الجو على ارتفاع 6 أمتار لتصيب القوة البشرية في الخنادق. كما يمكنها تدمير الدبابات بذخائر جوفاء، عدا عن أنها تستخدم ذخائر تنزل بالمظلات وتوجه ذاتيا.

وتتميز "تورنادو-غي" بنظام أوتوماتيكي للتوجيه والتسديد والمسح الطوبوغرافي والملاحة، وتستطيع أن تنفيذ مهامها بشكل مستقل تماما.

المصدر: زاشيشات روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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