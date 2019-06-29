اكتشف علماء جامعة أريزونا منطقة في الدماغ يمكن أن تكون مسؤولة عن التحكم بالشهية والرغبة في تناول الطعام.

ووجد العلماء أن جزءا من المركز العاطفي للدماغ، اللوزة، يطلق العنان لشهيتنا.

وتفرز منطقة من الدماغ، تسمى ما تحت المهاد، هرمونات تساعد على تنظيم الاحتياجات الأساسية، مثل الجوع والعطش والنعاس.

ولكن علماء جامعة أريزونا أرادوا العثور على جزء في الدماغ يتحكم في شهيتنا العاطفية، وما إذا كان يمكن إدارته للسيطرة على عادات الأكل.

كما يمكن لبعض الأمراض والعلاجات أن تجعل شخصا ما يعاني من ضعف الشهية للطعام أيضا، لذا بدأ العلماء بفحص الدوائر العصبية لدى الفئران التي تعاني من فقدان الشهية.

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ووجدوا أن العديد من مناطق الدماغ "تتواصل" مع بعضها البعض لتحفيز الشهية أو كبحها، ولكن مجموعة من الخلايا العصبية في منطقة اللوزة تلعب دورا في إدارة كل تلك الاتصالات.

وقال الدكتور هايجينغ كاي، المعد المشارك في الدراسة وخبير علم الأعصاب بجامعة أريزونا: "من خلال وقف عمل الخلايا العصبية داخل الدائرة، يمكننا منع تثبيط التغذية الناجم عن الالتهاب لجعل المرضى يأكلون أكثر".

وباستخدام تقنية تسمى "الوقف الكيميائي الوراثي"، يمكن منع هذه الخلايا العصبية بشكل غير مباشر من إطلاق أوامر غير مناسبة لإخبار الفئران، التي تعاني من فقدان الشهية، بأنها متخمة.

والآن، يخطط العلماء لإظهار وجود مسارات الجوع والشهية نفسها في الدماغ البشري، على أمل مساعدة الناس على تعزيز أو كبح شهيتهم للطعام.

المصدر: ديلي ميل