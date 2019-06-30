منظومة "ديريفاتسيا إس في" الروسية تخضع للاختبار الحكومي (فيديو)

أفاد مصدر في الصناعة الحربية الروسية لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن الاختبار الحكومي لمنظومة "ديريفاتسيا إس في" الروسية الحديثة للدفاع الجوي، يختتم عام 2020.

وقام المهندسون في معهد "بوريفيستنيك" للبحوث العلمية عام 2018، بتصنيع نموذج اختباري من المنظومة الفريدة من نوعها التي تستطيع بمدفعها الأوتوماتيكي عيار 57 ملم، أن تدمر الأهداف البرية والجوية على حد سواء.

وقد تم وضع المنظومة التي تضم برجا خاصا مزودا بمدفع عيار57 ملم الأوتوماتيكي السريع الرمي، ورشاش "بي كا تي" الثقيل على منصة "أرماتا" التي تستخدمها دبابة "أرماتا" الروسية الواعدة.

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ويرى الخبراء أن المنظومة لا مثيل لها في العالم، لأن المنصة التي وضعت عليها تستطيع استهداف الطائرات والمروحيات، والطائرات من دون طيار، والصواريخ المجنحة المحلقة بسرعة 500 متر في الثانية على مدى 6 كيلومترات.

لكن الخبراء يعتقدون أن الغاية الرئيسية من منظومة "ديريفاتسيا" التي تحل محل منظومة "تونغوسكا" للمدافع المضادة للطائرات في القوات البرية الروسية، هي مكافحة المروحيات المعادية التي تشكل خطرا كبيرا على وحدات القوات البرية.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت، في وقت سابق، بأن منظومة "ديريفاتسيا إس في" تزودت بجهاز التسديد الإلكتروني البصري البيلاروسي الصنع الذي يضمن الرصد البانورامي، والتعرف على كافة الأهداف ليلا ونهارا.

يذكر أن نموذجا أخيرا لمنظومة "ديريفاتسيا – إس في" قد عرض في منتدى "الجيش - 2019 " العسكري التقني الذي يعقد في الفترة ما بين 25 و30 يونيو في ضواحي موسكو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا