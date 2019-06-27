الداخلية الروسية تشتري دفعة اختبارية من بنادق القنص

صرح مدير عام شركة "بروم تكنولوجي" الروسية، فلاديمير زلوبين، بأن وزارة الداخلية الروسية، أعلنت عن نيتها شراء دفعة اختبارية من بنادق القنص ORSIS Т-5000 الفائقة الدقة.

وقال إن شركته تعتزم كذلك، أن تسلم نهاية العام الجاري، دفعة أخرى من بنادق القنص المذكورة، لجهاز الأمن الفدرالي وقوات الحرس الوطني الروسي.

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وأوضح، فلاديمير زلوبين أن بندقية ORSIS Т-5000 تم تصنيعها على أساس بندقية القنص "توتشنوست" (الدقة) في أحد المصانع التابعة لشركة "بروم تكنولوجي". وأنها تعتبر سلاحا جديدا مبدئيا يلبي كل الشروط الحديثة.

وتسمح مواصفات البندقية الجديدة بإصابة الهدف ليلا ونهارا، وفي أي طقس كان على مسافة 1.5 كيلومتر، دون أن يتم إعدادها التقني التمهيدي.

وقال المدير العام إن بندقية القنص تنتج بنموذجين: أحدهما بعيار 308 Winchester ، وثانيهما بعيار 338 Lapua Magnum.

وتخصص البندقية في الوحدات الخاصة لمكافحة الإرهاب.

المصدر: سلاح روسيا