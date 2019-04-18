دقة "الجمرة" تخضع للاختبار في ضواحي موسكو

انطلقت في مدينة بودولسك بضواحي موسكو اختبارات بندقية القنص الأوتوماتيكية الدقيقة "أوغوليوك" (الجمرة).

وتصممت بندقية القنص الجديدة في معهد الأجهزة الدقيقة الروسي بطلب من وزارة الدفاع الروسية.

وتقضي اختباراتها بالتأكد من توافق إمكانات البندقية مع مواصفاتها المعلنة من قبل مصمميها، وبالدرجة الأولى دقة الرمي وكثافته وكذلك قدرة الذخيرة الخارقة للدروع.

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وقالت صحيفة "كليموفسكي أوروجينيك" الروسية إن بندقية القنص صارت الآن تتألف من قطع غيار روسية الصنع فقط.

ولم يكشف مصممو البندقية عن كل مواصفاتها، واكتفوا بالقول إنها يمكن أن تستخدم عيارين وهما 7.62*51 ملم (308 Winchester) و8.6*70 ملم (338 Lapua Magnum) اللذين يستخدمان في بلدان الناتو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا