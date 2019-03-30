الحرس الوطني الروسي يتزود بـ "الدقة" (فيديو)

بدأت وحدات الحرس الوطني الروسي بتسلم بنادق قنص جديدة من طراز "توتشنوست" (الدقة).

وقال مصدر في إحدى الوحدات الخاصة إن تلك البنادق ستستخدم في عمليات مكافحة الإرهاب. وأضاف قائلا إنها أفضل بنادق القنص بين تلك التي توفرت في حوزة الحرس الوطني الروسي.

ويمكن مقارنة البنادق بـ "TRG" فنلندية الصنع، التي لا تزال تتزود بها غالبية الوحدات الخاصة في أوروبا الغربية، والوحدات الخاصة الروسية التي تسلمت نماذج أولى منها عام 2009.

يذكر أن "توتشنوست" (ORSIS Т-5000) هي بندقية من تصميم مصنع الأسلحة الروسي "بروم تكنولوجيا".

إقرأ المزيد

وأعلن المصنع أنها عبارة عن سلاح قنص جديد مبدئيا، يتفق مع كل المتطلبات والشروط الحديثة.

وتسمح مواصفات البندقية بإصابة الهدف ليلا ونهارا وفي أي طقس دون تجهيز إضافي، وذلك على مدى 1.5 كيلومتر.

وتم تصنيع بندقية القنص بنموذجين: أحدهما بعيار 308 Winchester، والآخر بعيار 338 Lapua Magnum.

ويتسع مخزن البندقية لـ 5 أو 10 طلقات. وتتزود بجهاز تسديد بصري ومقياس مسافة ليزري.

المصدر: نوفوستي