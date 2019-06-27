"منتدى الجيش – 2019" يعرض مدفعا ذاتي الحركة قابلا للإنزال جوا

عرض "منتدى الجيش – 2019" العسكري التقني الذي بدأت أعماله يوم 25 يونيو في مجمع "باتريوت" بضواحي موسكو مدفع "دروك" ذاتي الحركة عيار 82 ملم القابل للإنزال جوا من طائرة النقل.

ويتوقع أن تتزود به بطاريات المدفعية في كتائب المظليين والمشاة الميكانيكية المخصصة للعمل في الجبال. وتم نصب النموذج المعروض في مجمع "باتريوت" على عربة "كا – 4386" المدولبة التي تم تصميمها خصيصا لقوات المظليين.

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وبمقدور مدفع "دروك" ذاتي الحركة تدمير الأهداف على مدى 6000 متر. ويمكن أن تبلغ سرعة الرمي فيه 12 قذيفة في الدقيقة. ويحوي مخزون الذخائر فيه 40 قذيفة، طاقمه 4 أفراد، وزنه القتالي 14 طنا.

والعربة مزودة برشاش يستخدم للدفاع عن النفس، وبمنظومة الحرب الإلكترونية البصرية التي تمنع العدو من التحكم في الأسلحة الموجهة. كما تتزود بمحرك ينتج 350 حصانا وتبلغ السرعة القصوى للعربة في الطريق المعبدة 100 كيلومتر في الساعة وطولها 6 أمتار وعرضها 2544 ملم.

ويتوقع أن تتسلمها عما قريب وحدات المظليين ووحدات المشاة الميكانيكية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا