"كلاشينكوف" تطلق نسخة مدنية من بندقية " آكا – 12"

قامت شركة "كلاشينكوف" بتصميم نسخة مدنية من بندقية "آكا – 12" الأوتوماتيكية التي تتزود بها حاليا وحدات الجيش الروسي.

وقال مدير عام شركة "كلاشينكوف"، فلاديمير دميترييف، "أصبحت بندقية "آكا – 12" سلاحا ناجحا جدا بالنسبة لشركتنا التي وقعت اتفاقية توريده لوزارة الدفاع الروسية لمدة 3 أعوام. ونود أن نصنع نسخة مدنية منه؟ فأنتجناه وأطلقنا عليه تسمية АК TR3 ".

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فيما أوضح الخبير في شركة " كلاشينكوف"، فلاديمير أونوكوي، أن النسخة المدنية لا يمكنها الرماية بنظام أوتوماتيكي كما هو الحال بالنماذج العسكرية للبندقية.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية اتخذت عام 2018 قرارا بتزويد وحدات الجيش الروسي ببندقيتي "آكا – 12" و"آكا – 15" من صناعة شركة "كلاشينكوف" التي سلمتها نهاية العام الماضي دفعة أولى من هذا السلاح ليدخل ضمن طقم التجهيزات العسكرية للجندي الروسي "راتنيك".

يذكر أن طقم "راتنيك" يضم مجموعة من الأسلحة الخفيفة، ووسائل الوقاية والاستطلاع والاتصال. ويتوقع أن يتزود جميع الجنود في القوات البرية الروسية بطقم التجهيزات العسكرية "راتنيك" بحلول عام 2020.

المصدر: سلاح روسيا