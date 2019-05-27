شاهد.. الحرس الوطني الروسي يختبر رشاشا خفيفا جديدا

أعلن رئيس إدارة الأسلحة والتقنيات في الحرس الوطني الروسي اللواء، أليكسي بيزوبيكوف، أن الحرس الوطني الروسي ينتهي من اختبار رشاش " إر بي كا-16" الخفيف.

جاء ذلك على لسانه على هامش منتدى "يوم التكنولوجيات المتقدمة لأجهزة الأمن". وفي حال نجاح الاختبار ستتزود وحدات الحرس الوطني الروسي بهذا السلاح.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مدير عام شركة "كلاشينكوف" الروسية المصنعة للرشاش الخفيف "إر بي كا – 16" قوله إن الاستخدام الاختباري للرشاش يختتم في الربع الثاني من العام الجاري. فيما امتنع المدير العام عن ذكر حجم التوريدات المحتمل للرشاش لقوات الحرس الوطني الروسي.

يذكر أن "إر بي كا – 16" عيار 5.45 ملم هو رشاش خفيف تم تصميمه وتصنيعه في شركة "كلاشينكوف" حيث لا يتجاوز وزن الرشاش 4.5 كيلوغرام وسرعة الرمي 700 طلقة في الدقيقة ويمكن أن يستخدم مخزن "كلاشينكوف" الكلاسيكي أو مخزنا آخر يتسع لعدد أكبر من الطلقات تم تصنيعه خصيصا للرشاش.

ويتزود الرشاش بأخمص تلسكوبي قابل للطي. ويمكن إطلاق النيران منه رشا ودراكا، وفي حال تركيب جهاز التسديد الخاص يستخدم الرشاش كبندقية قنص عادية.

ويقضي تصميم الرشاش باحتمال استبدال ماسورته الطويلة بأخرى قصيرة. وقد تم إنتاج مخزن خاص لهذا الرشاش على شكل قرص يتسع لـ96 طلقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا