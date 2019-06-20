طائرة الركاب الروسية " إم إس – 21" أثبتت جدارتها

أكدت طائرة الركاب المدنية الروسية المتوسطة المدى "إم إس – 21" كل مواصفاتها التقنية أثناء اختبارها الجوي.

جاء ذلك في تقرير نشرته شركة "إيركوت" الروسية بصفتها فرعا في شركة الطائرات الموحدة.

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وأشار التقرير إلى أن الاختبارات الجوية للطائرة أظهرت قدرتها على بلوغ ارتفاع التحليق 12.5 كيلومتر والسرعة 949 كيلومترا في الساعة ( ما يعادل 89% من سرعة الصوت) وفترة البقاء في الجو لمدة 6.2 ساعة دون التزود بالوقود.

وقال ناطق باسم الشركة إن المواصفات التي استعرضتها الطائرة الروسية تفوق تلك التي تمتلكها مثيلاتها الأجنبية المنافسة لها.

وعلى سبيل المثال فإن السرعة القصوى لطائرة الركاب الأوروبية A320neo تبلغ 876 كيلومترا في الساعة وارتفاع تحليقها 11.8 كيلومتر.

أما السرعة القصوى لطائرة الركاب الأمريكية المطورة 737MAX 8 فبلغت 925 كيلومترا في الساعة، ارتفاع تحليقها 12.3 كيلومتر.

المصدر: سلاح روسيا