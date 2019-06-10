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أمريكا تستعد لاختبار إحدى أكثر الطائرات سريّة!

العلوم والتكنولوجيا

أمريكا تستعد لاختبار إحدى أكثر الطائرات سريّة!
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تناقلت بعض مواقع الإنترنت صورا تظهر استعداد الولايات المتحدة لاختبار طائرة Celera 500L، التي يلف الغموض تطويرها منذ سنوات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن صور الطائرة المذكورة التقطت في إحدى المطارات جنوب كاليفورنيا، حيث ستخضع لاختبارات الطيران الأولى قريبا.

ورغم السرية المحيطة بالمعلومات التقنية والفنية لهذه الطائرة، إلا أن التسريبات تشير إلى أنها ستكون قادرة على الإقلاع والهبوط من أي مطار أو مدرج قصير معبد أو غير معبد، وستقلع بطيار واحد، وتطير بسرعة تتراوح ما بين 740 و820 كلم/ساعة، وعلى ارتفاعات تصل إلى 20 كلم.

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ومن المتوقع أن تستخدم هذه الطائرة للأغراض المدنية والعسكرية، وتستعمل من قبل الجيش الأمريكي كطائرة استطلاع ونقل صغيرة.

المصدر: لايف. رو

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