روسيا تختبر قاذفات "تو-22" المعدلة

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية شريط فيديو يظهر اختبارات أجرتها روسيا على نموذج معدل من قاذفات "تو22" الاستراتيجية البعيدة المدى.

وتبعا لمعلومات متوفرة فإن قاذفات "تو-22-إم 3إم" المعدلة حصلت على منظومات إلكترونية متطورة، شبيهة بتلك الموجودة في قاذفات "تو-160"، تزيد من دقة تصويب الصواريخ والقنابل الموجهة، وتسمح للطيار بالتركيز على أكثر من هدف بوقت واحد.

كما بات بإمكان هذه الطائرات التزود بالوقود جوا، لتقطع مسافات أكبر بكثير من تلك التي تقطعها قاذفات"تو-22" التقليدية.

وكان المدير العام لشركة "توبوليف" المصنعة لهذه الطائرات، ألكسندر كونيوخوف، قد أكد أن تعديل هذه الطائرات سيزيد من قدراتها القتالية، ويطيل من العمر الافتراضي لخدمتها في سلاح القاذفات الاستراتيجية الروسية.

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وتجدر الإشارة إلى أن قاذفات "تو-22" التي بدأ إنتاجها في عهد الاتحاد السوفيتي تعتبر من أكثر القاذفات الاستراتيجية البعيدة المدى فاعلية في العالم، ومنذ بدء إنتاجها ظهرت منها عدة نسخ، عدّلت لتتناسب مع متطلبات الحرب الحديثة.

ويمكن لهذه القاذفات التحليق بسرعة تصل إلى 2400 كلم/ساعة، على ارتفاعات تصل 13300 م، وحمل مختلف انواع الذخائر، كالصواريخ والقنابل الموجهة وغير الموجهة، والتي منها صواريخ "Х-22" ، التي يصل مداها إلى 500 كلم.

المصدر: وكالات