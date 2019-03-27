"لؤلؤة روسيا السوداء" تظهر من جديد! (فيديو)

نشرت قناة "إزفيزستيا" شريط فيديو يظهر عملية إقلاع جديدة لإحدى طائرات "Tu-134UBL" الروسية الملقبة بـ "اللؤلؤة السوداء"، والتي قلّما تظهر للعلن.

وأوضحت القناة أن الطائرة التابعة لسلاح الجو الروسي التي ظهرت في هذا الفيديو، خضعت لعمليات تحديث، وهذه الرحلة هي أول رحلة لها بعد التعديل، قامت خلالها بتجربة منظومات إلكترونية حديثة، ستركب على القاذفات الاستراتيجية الروسية.

وخصصت طائرات "Tu-134UBL"، التي طرح الاتحاد السوفيتي 90 نسخة منها في ثمانينيات القرن الفائت، لتدريب الطيارين والملاحين على استعمال قاذفات "Tu-22M" و"Tu-160" الاستراتيجية بعيدة المدى.

وصممت "اللؤلؤة السوداء" لتطير بسرعات تفوق سرعة الصوت، وتحمل 5 أطنان من الحمولة، لمسافات تصل إلى 2300 كلم، دون الحاجة للتزود بالوقود.

المصدر: إزفيستيا