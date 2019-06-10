ما لغز البقعة الداكنة في سماء الولايات المتحدة؟

رصد علماء الأرصاد الجوية في جنوب كاليفورنيا يوم 4 يونيو الجاري في يوم صاف، بقعة هائلة في رادار الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وبحسب موقع Science Alert، يعتقد العلماء أن هذه البقعة ناتجة عن طيران عشرات ملايين الخنافس الصغيرة (دعسوقات) وقد غطت مساحة تعادل 16 كيلومترا مربعا. ولكن السبب الرئيس يبقى مجهولا.

يعتقد الخبراء أن هذه "السحابة" الكبيرة شكلتها خنافس من فصيلة Hippodamia convergens، على الرغم من وجود نحو 200 نوع من هذه الخنافس في كاليفورنيا. يبدو أن هذه الحشرات قطعت خلال طيرانها مسافة 1.5-2.7 كلم. هذا السلوك يفسره الخبراء بالهجرة السنوية التقليدية، ولكن ظهر هذا في وقت غير معتاد، وكان العدد كبيرا جدا. هذه الحشرات تهاجر في موسم البرد إلى مكان دافئ وفي الربيع تعود إلى موطنها المعتاد.

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ويعتقد العلماء أن الشتاء الدافئ والرطب ساعد هذه الخنافس في البقاء على قيد الحياة. ولكن لم يتضح ما هي العوامل التي لعبت دورا في تشكل هذا السرب الهائل، حيث أن هذه الخنافس ظهرت متأخرة بعض الشيء عن موعدها المعتاد.

لكن بعض الخبراء بمن فيهم المتخصصون في الحشرات والبيئة، يشككون في أن البقعة التي رصدها الرادار كان سببها الخنافس. لأن درجة حرارة الهواء لم تكن مثالية للحشرات، وإن أسرابها لا تزيد عن بضعة آلاف حشرة وليس عشرات الملايين.

ولا يزال السبب غامضا.

المصدر: لينتا. رو