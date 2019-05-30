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شاهد.. حبات البرد تتساقط "كالقنابل" في منطقة سكنية برومانيا

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شاهد.. حبات البرد تتساقط
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حبات البرد تدمر مئات السيارات غربي رومانيا
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شهدت بعض المناطق شمال غربي رومانيا ظاهرة طبيعية نادرة، حيث تساقطت حبات برد بحجم كرات "البيسبول" بشكل كثيف ما كبد السكان خسائر فادحة.

وقال شهود عيان، إن تساقط البرد استمر لمدة 5 دقائق، ما ألحق أضرارا بالغة بمئات السيارات والأسطح وزجاج النوافذ، فيما وصف أخرون هذه الظاهرة بـ"نهاية العالم".

المصدر: قناة "أن تي في" الروسية 

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