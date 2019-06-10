علماء البراكين: الحديث عن ثوران بركان "بولشايا أودينا" سابق لأوانه

أعلن خبراء معهد البراكين والزلازل في فرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية، أن الحديث عن ثوران البركان "بولشايا أودينا" بعد "سبات عميق" لعقود طويلة، سابق لأوانه.

يقول أليكسي أوزيروف، مدير معهد البراكين والزلازل، في حديث لوكالة نوفوستي: "إن طريقة التصوير المقطعي الزلزالي ، التي استند إليها الزملاء في توقعاتهم ... لم تثبت بالتجربة. وإن إدراج هذه الطريقة في التنبؤ بثوران البركان غير محبذة".

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وأضاف، "ولكن في جميع الأحوال وفقا للإحصائيات العالمية، لا ينذر ازدياد النشاط الزلزالي في منطقة البركان بقرب ثورانه".

وأشار العالم إلى أنه حتى في حال ثوران البركان "بولشايا أودينا" على غرار ما حدث عام 1956عند ثوران بركان "بيزإيمياني" فإنه لا يشكل أي خطورة على سكان منطقة كامتشاتكا، لأنه بعيد عن المناطق السكانية. مضيفا لذلك لا يمكن نقله من فئة البراكين "الخامدة" إلى فئة البراكين "النشطة"، استنادا إلى المعطيات الزلزالية فقط.

المصدر: نوفوستي