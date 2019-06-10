 
مباشر

علماء البراكين: الحديث عن ثوران بركان "بولشايا أودينا" سابق لأوانه

العلوم والتكنولوجيا

علماء البراكين: الحديث عن ثوران بركان
Sputnik
البركان "بولشايا أودينا" الخامد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lysb

أعلن خبراء معهد البراكين والزلازل في فرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية، أن الحديث عن ثوران البركان "بولشايا أودينا" بعد "سبات عميق" لعقود طويلة، سابق لأوانه.

يقول أليكسي أوزيروف، مدير معهد البراكين والزلازل، في حديث لوكالة نوفوستي: "إن طريقة التصوير المقطعي الزلزالي ، التي استند إليها الزملاء في توقعاتهم ... لم تثبت بالتجربة. وإن إدراج هذه الطريقة في التنبؤ بثوران البركان غير محبذة".

إقرأ المزيد
بعد عقود من
بعد عقود من "سباته".. تحذيرات من "كارثة عالمية" لثوران بركان عملاق في روسيا!

وأضاف، "ولكن في جميع الأحوال وفقا للإحصائيات العالمية، لا ينذر ازدياد النشاط الزلزالي في منطقة البركان بقرب ثورانه".

وأشار العالم إلى أنه حتى في حال ثوران البركان "بولشايا أودينا" على غرار ما حدث عام  1956عند ثوران بركان "بيزإيمياني" فإنه لا يشكل أي خطورة على سكان منطقة كامتشاتكا، لأنه بعيد عن المناطق السكانية. مضيفا لذلك لا يمكن نقله من فئة البراكين "الخامدة" إلى فئة البراكين "النشطة"، استنادا إلى المعطيات الزلزالية فقط.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا