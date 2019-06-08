صحيفة أمريكية: طائرة "تو-22" الروسية المطورة فاجأت البنتاغون

فوجئت البحرية الأمريكية بظهور طائرة "تو- 22 إم 3 إم" المطورة في حوزة القوات الجوية والفضائية الروسية.

وقالت صحيفة " The National Interest " الأمريكية إن طائرة "تو-22" الروسية القديمة كانت تستهدف سابقا حاملات الطائرات. لكن الطائرة المطورة حصلت نتيجة تحديثها على أسلحة أكثر فاعلية تشكل خطورة على كل السفن البحرية، بما فيها حاملات الطائرات الأمريكية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن صواريخ "خا-32" المجنحة الثقيلة التي تزودت بها الطائرة تصلح لتدمير السفن البحرية كبيرة الحجم واختراق دفاعاتها الجوية مثل نظام Aegis.

ولم تستبعد أن تتزود "تو-22" قريبا بصواريخ فرط صوتية مثل "كينجال" التي تبلغ سرعتها 10 ماك (ما يعادل نحو 12 ألف كيلومتر في الساعة).

وأضافت أن الطائرة الجديدة حصلت كذلك على نظام جديد للملاحة الفضائية، كما ازدادت قدرتها على التزود بالوقود في الجو، ما ضاعف من مدى عملها إلى حد بعيد.

ويرى الخبير العسكري الروسي، يوري كنوتوف، أن ظهور طائرات "تو- 22" المطورة هو جزء من استراتيجية مكافحة السفن الكبرى وحاملات الطائرات التي تطبقها روسيا في الآونة الأخيرة في البحرين المتوسط والأسود، مع العلم أن تلك الطائرات ليست بحاجة إلى مطارات خاصة خلافا لطائرة "تو-160" الاستراتيجية الروسية (البجعة البيضاء) التي تتعرض أيضا لعملية تحديث وتطوير في الوقت الحاضر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا