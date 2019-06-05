أسلوب فريد في تحنيط جثة شاب فرعوني "فيديو"

نشر مركز دراسة الآثار الفرعونية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في صفحته على موقع "فيسبوك" فيديو عن عملية تحنيط غير تقليدية لشاب توفي عن عمر يناهز 20 عاما في مصر القديمة.

يدعى الشاب "هيراكليد"، وقد توفي في مصر في القرن الأول الميلادي، ثم اتبعت طريقة مختلفة في تحنيطه، فبينما تبدأ عملية التحنيط عادة بإزالة جميع الأعضاء الداخلية، ما عدا القلب، أزيل قلب "هيراكليد"، مع الحفاظ على الرئتين.

وبعد ذلك، طُمرت الجثة بالملح مدة 40 يوما للتخلص من جميع السوائل، ودُهنت بالزيوت العطرية النباتية. ثم وضع مزيج من الصمغ على الجثة استعدادا للفها بقماش من الكتان. ووُضعت المومياء على لوح خشبي وغُطيت بالقماش.

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ثم وُضعت لفافة غامضة على صدر الشاب، يمكن أن يكون لها معنى مقدس. كما وُضعت جثة طائر أبو منجل على بطن المومياء، حيث كان الطائر يُقدم كقربان للآلهة في كثير من الأحيان، ولكن الغريب في هذه الحالة أن جثة الطائر حُنطت مع مومياء الشاب. ولف الكفن بلفافات طويلة وضيقة ووضع لوح خشبي عليه صورة لـ "هيراكليد" على الرأس، ولُف الجسم بقطعة كبيرة من الكتان وصُبغ القماش باللون الأحمر المصنوع من الرصاص وهو أمر نادر جدا.

وأُضيفت رسوم من الذهب ترمز للحماية وبعث الحياة من جديد، وفي النهاية كتب اسم "هيراكليد" باللغة اليونانية عند قدميه.

وبفضل هذا الأسلوب الفريد في التحنيط، حُفظت مومياء "هيراكليد" إلى يومنا هذا.

المصدر: فيسبوك