أسطول البحر الأسود الروسي يتسلم 3 سفن حديثة

تدخل نهاية العام الجاري فرقاطة صغيرة وكاسحتا ألغام تشكيلة أسطول البحر الأسود الروسي.

إقرأ المزيد

قالت وكالة "تاس" الروسية إن فرقاطة "دميتري روغاتشوف" تنتهي من اختبارها الحكومي. أما كاسحتا الألغام "إيفان أنطونوف" و" فلاديمير يميليانوف" فقد تم إنزالهما إلى البحر حيث خضعتا للاختبار البحري من قبل خبراء المصنع.

يذكر أن فرقاطة "دميتري روغاتشوف" تمثل مشروع 21160. وأنها عبارة عن سفينة صغيرة الحجم بطول 91 مترا وعرض 14 مترا وإزاحة 1500 طن. وتتزود الفرقاطة بمدفع عيار 57 ملم ونظام "غيبكا" المضاد للجو والرشاشات الثقيلة.

أما كاسحتا الألغام "إيفان أنطونوف"و" فلاديمير يميليانوف" فتنتميان إلى سفن صنعت من المواد المتنوعة. وتشكل المواد البلاستيكية الزجاجية أساسا لها.

جدير بالذكر أن الألغام البحرية المزودة بمفجرات مغناطيسية عاجزة عن تفجير السفن من هذا النوع، مع العلم أن بقية الأجزاء المعدنية في السفينة تخلو تماما من المواصفات المغناطيسية

المصدر: فيستي. رو