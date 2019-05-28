اختبار فرقاطة "غريمياشي" الروسية يتواصل في بحر البلطيق

توجهت فرقاطة "غريمياشي" الروسية الحديثة للمرة الثانية إلى الخليج الفنلندي في بحر البلطيق لمواصلة الاختبارات البحرية التي تجريها شركة "بالتيسكي" المصنعة لها.

وأفاد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية في الجيش الروسي بأن طاقم الفرقاطة سيختبر في البحر أنظمة البقاء على قيد الحياة والاتصال وتكييف الهواء والرادارات ووسائل الإنقاذ، فضلا عن اختبار قدرة السفينة على المناورة ومكافحة الاهتزاز.

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وتتميز السفينة بطول 90 مترا، وعرض 13 مترا، وسرعة 27 عقدة، وبفترة إبحارها المستقل 15 يوما، ويتكون طاقمها من 100 فرد.

وتخصص الفرقاطة لكشف وتدمير الغواصات والسفن المعادية والإنزال البحري وتنفيذ مختلف المهام في المنطقة القريبة من الشاطئ الصديق. وفيها عنبر لمروحية "كا -27" البحرية.

وتزودت الفرقاطة بصواريخ "كاليبر – إن كا" المجنحة ومنظومة "ريدوت" المضادة للجو ومنظومة "باكيت" المضادة للغواصات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا