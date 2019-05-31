أمريكا تطور ليزرا مضادا للصواريخ!

كشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن الطائرات المقاتلة الأمريكية قد تتزود قريبا بتقنية ليزر مطورة مضادة للصواريخ، بعد إجراء اختبار أرضي ناجح.

وكشف مسؤولو سلاح الجو الأمريكي أنهم أجروا اختبارا ناجحا باستخدام الليزر الأرضي، الذي تمكّن من إسقاط "العديد من الصواريخ". ولا يمكن الكشف عن العدد الدقيق للصواريخ، التي يمكن أن تسقطها أشعة الليزر لأسباب أمنية، وفقا لصحيفة "ذي صن".

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وأجرى مختبر أبحاث القوات الجوية (AFRL) الاختبار الأخير، كجزء من قاعدة حماية ليزرية عالية الطاقة (SHiELD)، وهو برنامج يهدف إلى إنشاء تقنية لحماية الطائرات من الصواريخ المعادية.

وعلى الرغم من أن الصاروخ الأرضي كان كبيرا للغاية، إلا أن الباحثين العسكريين يعتقدون أنهم قادرون على إنشاء سلاح مزود بالليزر وصغير بدرجة كافية لتثبيته على طائرة.

وجاء في بيان صادر عن AFR: "أن نظام SHiELD النهائي سيكون أصغر حجما وأخف وزنا".

ومن المقرر إجراء اختبارات طيران للطائرات المقاتلة المزودة بالليزر في عام 2020، حيث طُلب في عام 2017 من شركة صناعة الأسلحة Lockheed Martin، بناء الطائرات.

ومع ذلك، فإن تقليص حجم نظام الليزر يمثل تحديا تقنيا كبيرا، ويجب أن يكون قويا جدا بما يكفي لإسقاط الصواريخ.

المصدر: ذي صن