منتدى الجيش – 2019 يكشف عن مجسم لحاملة الطائرات الروسية الواعدة

يعتزم مركز "كريلوف" العلمي الحكومي الروسي أن يكشف في منتدى الجيش – 2019 العسكري التقني عن مجسمات لحاملة الطائرات الروسية الواعدة وسفينة الإنزال الحديثة ومدمرة "ليدر" (الزعيم).

وقال نائب مدير عام المركز، فاليري بولياكوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن إزاحة حاملة الطائرات الكلاسيكية غير النووية ستبلغ 70 ألف طن.

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وتتميز حاملة الطائرات بسرعة كبيرة لإقلاع الطائرات منها.

أما المدمرة فإن إزاحتها ستبلغ ،حسب الخبير، 27 ألف طن. وقال إن المدمرة يمكن أن تطور فيما بعد إلى طراد حديث.

يذكر أن منتدى الجيش – 2019 العسكري التقني سيعقد في الفترة ما بين 25 و30 يونيو المقبل في ضواحي موسكو. ويشارك فيه ما يزيد عن 1500 مؤسسة روسية متخصصة في إنتاج الأسلحة والآليات الحربية لتعرض في المنتدى 27 ألف نموذج من منتجاتها وتكنولوجياتها الحربية.

المصدر: تاس