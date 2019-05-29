مدينة بينزا الروسية تحتضن مسابقة صناع الأسلحة

شهدت مدينة بينزا الروسية اليوم إقامة مسابقة صناع الأسلحة بصفتها فعالية عسكرية مهنية رائعة.

ومن شأنها ترشيح أفضل صناع الأسلحة الذين سيمثلون روسيا في الدور النهائي للمسابقة في إطار الألعاب العسكرية الدولية - 2019 التي ستجري في الصين.

وتتسابق في بينزا أفضل فرق صناع وصيانة الأسلحة من المناطق العسكرية للجيش الروسي والأسطول الشمالي الروسي وقوات المظليين وكلية المدفعية والهندسة العسكرية في بينزا.

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وتستمر المسابقة لغاية يوم 5 يونيو المقبل. حيث تسابق المشاركون قبل ذلك في إصلاح وصيانة مدفع "هوتزر دي – 30" عيار 122 ملم، حيث كان يتوجب عليهم إجلاء المدفع غير الصالح للاستخدام من ميدان القتال مع عبور الموانع المائية وغيرها من الحواجز، ثم إصلاح المدفع وإطلاق النيران منه.

وفازت في المسابقة الأولى فرق كلية المدفعية وقوات المظليين والمنطقة الوسطى للجيش الروسي.

وتتسابق الفرق بمراحل أخرى في صيانة وإصلاح راجمات الصواريخ والمدافع المضادة للجو.

وسيشهد يوم 3 يونيو مسابقة "ميخائيل كلاشينكوف" حيث تتسابق الفرق في صيانة بنادق ورشاشات "كلاشينكوف والمسدسات وقاذفات القنابل من مختلف الأنواع وإطلاق النار منها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية