 
مباشر

مدينة بينزا الروسية تحتضن مسابقة صناع الأسلحة

العلوم والتكنولوجيا

مدينة بينزا الروسية تحتضن مسابقة صناع الأسلحة
Sputnik Vitaly Timkiv
مدفع هوتزر عيار 122ملم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwyf

شهدت مدينة بينزا الروسية اليوم إقامة مسابقة صناع الأسلحة بصفتها فعالية عسكرية مهنية رائعة.

ومن شأنها ترشيح أفضل صناع الأسلحة الذين سيمثلون روسيا في الدور النهائي للمسابقة في إطار الألعاب العسكرية الدولية - 2019 التي ستجري في الصين.

وتتسابق في بينزا أفضل فرق صناع وصيانة الأسلحة من المناطق العسكرية للجيش الروسي والأسطول الشمالي الروسي وقوات المظليين وكلية المدفعية والهندسة العسكرية في بينزا.

إقرأ المزيد
شويغو يفتتح الألعاب العسكرية الدولية بضواحي موسكو
شويغو يفتتح الألعاب العسكرية الدولية بضواحي موسكو

وتستمر المسابقة لغاية يوم 5 يونيو المقبل. حيث تسابق المشاركون قبل ذلك في إصلاح وصيانة مدفع "هوتزر دي – 30" عيار 122 ملم، حيث كان يتوجب عليهم إجلاء المدفع غير الصالح للاستخدام من ميدان القتال مع عبور الموانع المائية وغيرها من الحواجز، ثم إصلاح المدفع وإطلاق النيران منه.

وفازت في المسابقة الأولى فرق كلية المدفعية وقوات المظليين والمنطقة الوسطى للجيش الروسي.

وتتسابق الفرق بمراحل أخرى في صيانة وإصلاح راجمات الصواريخ والمدافع المضادة للجو.

وسيشهد يوم 3 يونيو مسابقة "ميخائيل كلاشينكوف" حيث  تتسابق الفرق في صيانة بنادق ورشاشات "كلاشينكوف والمسدسات وقاذفات القنابل من مختلف الأنواع وإطلاق النار منها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"آسيوي لامع لا يؤدي الطقوس الدينية".. تعرف على المسلم المرشح بقوة لرئاسة وزراء بريطانيا؟