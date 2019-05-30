اختبار أول هاتف كمومي في روسيا

شهدت موسكو يوم 28 مايو اختبار نسخة للبيع من أول هاتف كمومي (Quantum) من طراز ViPNet QSS Phone.

وقام الخبراء في جامعة موسكو الحكومية بالتعاون مع شركة "إنفوتكس" بتصميمه.

وقال ناطق باسم الجامعة إن عملية تصميم الهاتف استغرقت نحو 3 أعوام. وتمخض العمل التصميمي عن اختراع جهاز هاتف لا يتعرض لأية هجمة خارجية يمكن أن يشنها الهاكرز. أما الأصوات والنصوص الخطية فيتم تشفيرها بمفاتيح لا يمكن أن يطلع عليها حتى مشغل شبكة الهاتف الكمومي.

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ويتم توصيل شبكة الهواتف بنظام حماية خاص فريد من نوعه، يقوم على أساس تكنولوجيا توزيع المفاتيح من شأنها تشفير التحاور بين المتحادثين بطريقة تمنع أيأ كان من التدخل فيه.

وقال المصدر إن مجموعة أساسية من الأجهزة الكمومية التي تتضمن مخدما واحدا وجهازين للهاتف تكلف المستخدم 30 مليون روبل ( 500 ألف دولار). أما مجموعة الأجهزة المتكونة من 50 جهازا فتكلفه 100 مليون روبل ( نحو 1.6 مليون دولار).

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن الهاتف الكمومي قد خضع للاختبار حيث أجرى مشغلو الاتصال جولة من الاتصالات الصوتية بين مكتب شركة "إنفوتكس" ومركز التكنولوجيات الكمومية في جامعة موسكو الحكومية.

ويتوقع أن تنطلق مبيعات الهاتف الكمومي الجديد في روسيا مطلع العام المقبل.

المصدر: تاس