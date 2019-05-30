تشبه "الدرون" ولكنها تسبح في المياه

تظهر باستمرار معلومات جديدة عن تقنيات ومعدات غير مأهولة، تساعد في بناء مساكن رخيصة، وكذلك في البحث عن الناس المفقودين، وحتى تستخدم في تلقيح النباتات.

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ونادرا ما تظهر تقارير عن أجهزة غير مأهولة تتحرك على سطح الماء. ولكن في المؤتمر الدولي عن الروبوتات والأتمتة ICRA 2019 عرضت السفينة Heron USV غير المأهولة التي يمكن استخدامها في مجالات عديدة. هذه السفينة (درون) من إنتاج شركة Clearpath Robotics الكندية وزنها 28 كيلوغراما، وارتفاعها 1.35 متر، ويمكنها نقل 10 كلغم حمولة.

وتتحرك هذه السفينة بواسطة محركين نفاثين يحصلان على الطاقة اللازمة من بطاريات مثبتة على متنها. وأقصى سرعة لهذه السفينة هي 6 كلم في الساعة. وقد ثبت المحركان على جانبي السفينة ما يسمح لها بالدوران وهي في موضعها أو التحرك بالاتجاه المعاكس. والسفينة مزودة بجهاز تحديد الاتجاه GPS.

ويمكن استغلال هذه السفينة في دراسة البحار والمحيطات، أي استخدامها في قياس الصخور الرسوبية في أحواض المياه بعد الأمطار الغزيرة، التي يقوم بها شخص على زورق ومعه عصا طويلة.

كما يمكن تزويد هذه السفينة بمعدات لأخذ عينات من الماء لمختلف الدراسات والبحوث.

المصدر: فيستي. رو