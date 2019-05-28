توجيه "زركون" الروسية بمساعدة "أوفود" السوفيتية

أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية إن صواريخ "زركون" الفرط صوتية ستوجه بمساعدة البيانات المستلمة من السفن الصاروخية الصغيرة.

كما هو معروف جرت خلال العام 2019 الجاري بالقرب من منطقة كامتشاتكا مناورات تم في إطارها التدريب على الاستخدام المشترك للسفن ومجمعات "بال" و"باستيون" الساحلية للتوجيه نحو الأهداف. وهذا يعني أن السفن الصاروخية الصغيرة قد تستخدم مستقبلا في توجيه صواريخ "زركون" الفرط صوتية.

وتستخدم حاليا سفن مشروع 12341 "أوفود" السوفيتية الصنع في توجيه صواريخ منظومتي "بال" و"باستيون" نحو الأهداف البحرية.

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ووفقا للأميرال فالنتين سيليفانوف رئيس هيئة أركان القوات البحرية الروسية سابقا، "بعد استلام الأوامر بشأن تدمير هدف ما، يحدد آمر مركز القيادة الوسائل التي ستستخدم، فمثلا تعتبر المجمعات الساحلية أخطر أنواع الأسلحة لأنها تصيب أهدافها بدقة 100%".

ويذكر أن صحيفة "إيزفيستيا" ذكرت في شهر أبريل الماضي، أن سفن مشروع 12341 "أوفود" التي دخلت الخدمة الفعلية عام 1979 واستمرت في إلى عام 1992 سوف تعود إلى الخدمة الفعلية ثانية بعد تحديثها. هذه السفن ستصبح العين المبصرة لاكتشاف جميع الأجسام الطائرة للعدو الافتراضي.

المصدر: لينتا. رو