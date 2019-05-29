روسيا بصدد تحديث "التمساح"

أعلن نائب وزير الدفاع، ألكسندر كريفوروتشكو، أن مروحية "كا – 52" (التمساح) تخضع للتحديث وذلك بالاستفادة من خبرة استخدامها في سوريا.

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ويتوقع أن ينتهي العمل على تحديثها بحلول عام 2022، حسب نائب وزير الدفاع.

وقال "كريفوروتشكو إن عملية تحديث المروحية ستؤدي إلى تحسين مواصفاتها التقنية والجوية .

وأوضح أن المروحية المطورة ستحصل على أنظمة جديدة للتغذية الكهربائية واكتشاف الأهداف. وقد نصح الخبراء العسكريون بتمتين دروع المروحية.

وكشف استخدامها القتالي في سوريا عن حاجتها للتزود بأسلحة تمتلكها مروحيات مثل "مي – 28 إن إم" (صياد الليل) و"كي – 24 بي" و" مي – 35 إم " ومي – 8 آ إم تي شا" ( ترميناتور).

يذكر أن "كا – 52 (التمساح) عبارة عن مروحية حربية ثنائية المقاعد للجيل الجديد. وتعتبر نسخة مطورة لمروحية "كا - 50" (القرش الأسود) الروسية الضاربة وتستخدم لتدمير الأهداف الأرضية والأهداف الجوية البطيئة، إضافة إلى تنفيذ مهام الاستطلاع وقيادة مجموعة من المروحيات.

ومن أسلحتها صواريخ موجهة وغير موجهة ومدفع رشاش.

المصدر: روسيسكايا غازيتا