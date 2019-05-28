الكشف عن عربة مدرعة حديثة في معرض أسلحة قوات الأمن

كشف معرض أسلحة تكنولوجيات قوات الأمن الذي أقيم الأسبوع الماضي في مدينة بالاشيخا بضواحي موسكو عن أكثر من 1000 نموذج مختلف من المنتجات العسكرية وغير العسكرية.

ومن بينها الأسلحة الخفيفة والمجنزرات وعربات سلاح الهندسة العسكرية.

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وعرضت هناك ناقلة الأفراد المدرعة الحديثة من طراز "بي تي – 3 إف" التي تستخدم لنقل أفراد قوات الأمن وتزن 19 طنا. وتتسع لـ15 فردا واثنين من طاقمها.

وقال مصممو العربة إنها مجهزة بمقاعد مريحة ونظامي تكييف التبريد والتدفئة وأجهزة الرصد الخاصة.

كما تم تزويدها بمحرك بقوة 500 حصان، ما يجعل سرعتها على الطريق المعبدة 70 كيلومترا في الساعة.

أما سرعة اجتياز الموانع فبلغت 10 كيلومترات في الساعة، مع العلم أن العربة تستطيع أن تقطع مسافة 600 كيلومتر دون التزود بالوقود.

وتتضمن أسلحة العربة رشاشا عيار 12.7 ملم من طراز "كورد" بـ250 طلقة. وعلاوة على ذلك لديها رشاشان احتياطيان بـ4000 طلقة .

المصدر: روسيسكايا غازيتا