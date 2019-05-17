تصميم بندقية جديدة هجومية في روسيا

أعلن مدير عام المكتب المركزي الروسي لتصاميم الأجهزة الدقيقة، ألبرت باكوف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية أن خبراء المكتب بصدد تصميم بندقية هجومية جديدة.

وقال:" لا يعني ذلك أن البندقية الجديدة ستحل محل بندقية "كلاشينكوف"لكن تصميم مسدس "أوداف" الأوتوماتيكي دفع بمصممينا إلى إنجازات جديدة لا نستبعد تحقيقها".

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ومضى قائلا:" نحن ندرك ما ستشبهه البندقية الأوتوماتيكية الجديدة وقد تم إقرار ملامحها الخارجية. وليس هناك أشياء جديدة من حيث المبدأ والتصميم. فيكفي لنا أن نعمل على تحسين المواد المستخدمة فيها ورفع دقة الرمي وكثافته وسرعته وتأمين ظروف الراحة لدى استخدام البندقية".

يذكر أن المكتب المركزي الروسي لتصميم الأجهزة الدقيقة يعتبر فرعا لدى شركة "روستيخ" الحكومية الروسية.

المصدر: نوفوستي