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بيلاروس كشفت عن منظومة "بوك" للدفاع الجوي في معرض " MILEX-2019 "

العلوم والتكنولوجيا

بيلاروس كشفت عن منظومة
لجنة دولة بيلاروس لشؤون الأسلحة
منظومة "بوك" البيلاروسية
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كشفت جمهورية بيلاروس لأول مرة في معرض " MILEX-2019 " للأسلحة عن منظومة "بوك-إم بي زي كا" المطورة للصواريخ المتوسطة المدى المضادة للجو.

وتم تصنيع المنظومة من قبل مجمع الصناعات الحربية البيلاروسية.

وقد حصلت المنظومة على رادار جديد مزود بهوائي شبكي من فئة "S"، ما سمح بزيادة مدى كشف الأهداف حتى 130 كيلومترا. أما المتابعة الأوتوماتيكية للهدف فيمكن أن تتحقق راداريا أو باستخدام منظومة بصرية إلكترونية جديدة.

بيلاروس كشفت عن منظومة
لجنة دولة بيلاروس لشؤون الأسلحة
منصة النقل والإطلاق للمنظومة

وقال الخبراء في صناعة الأسلحة البيلاروسية إن استخدام الطرق والخوارزميات الحديثة لمعالجة الإشارات سمح برفع دقة تحديد إحداثيات الهدف والتعرف عليه صوتيا.

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لكن الميزة الرئيسية للمنظومة الجديدة هي منصتها المدولبة التي تتضمن 4 دواليب من كل طرف، مع العلم أن سابقاتها كلها زودت بمنصة مجنزرة.

ما سمح برفع حمولة المنصة إلى 17300 كيلوغرام. كما تم تزويد المنصة بمحرك قوة 500 حصان، مكّن المنصة من السير بسرعة 60 كيلومترا في الساعة في الطرق الوعرة.

يذكر أن معرض " MILEX-2019 " يقام بعاصمة بيلاروس مينسك في الفترة ما بين 15 و18 مايو الجاري.

وشاركت في المعرض 170 مؤسسة وشركة تمثل 10 بلدان، بما فيها روسيا. وتشارك في المعرض لأول مرة  المؤسسات المصنعة للأسلحة من صربيا وجنوب إفريقيا وأذربيجان.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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