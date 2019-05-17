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صور تكشف كيف يتغير رأس الجنين أثناء الولادة!

العلوم والتكنولوجيا

صور تكشف كيف يتغير رأس الجنين أثناء الولادة!
Gettyimages.ru Jim Esposito Photography L.L.C.
صور تكشف كيف يتغير رأس الجنين أثناء الولادة!
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يعلم معظمنا أن جسم الحامل يمرّ بتغيرات شائعة استعدادا للولادة، ولكننا قد نتفاجأ بمدى تكيف الجنين أيضا مع هذه العملية.

وتوضح صور جديدة ثلاثية الأبعاد كيف يتغير رأس الجنين، أثناء انتقاله عبر قناة الولادة خلال المرحلة الثانية من المخاض، عندما يغادر رحم الأم.

وكشف علماء جامعة "Auvergne" في كليرمونت فيران بفرنسا، عن كيفية تغير الرأس قبل وأثناء المرحلة الثانية من المخاض.

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ووجد تحليلهم، الذي نُشر في مجلة "PLOS ONE"، أن جميع الأطفال يخضعون لعملية اسمها "صب رأس الجنين"، مع تداخل أجزاء مختلفة من الجمجمة بدرجات متفاوتة.

وقال الدكتور أوليفير آمي، الذي قاد الدراسة: "أثناء الولادة المهبلية، يتعرض شكل دماغ الجنين لتشوه بدرجات متفاوتة، اعتمادا على درجة تداخل عظام الجمجمة. ويتشوه بعض الجماجم بسهولة، في حين لا يحدث ذلك بالنسبة للبعض الآخر".

وبشكل عام، تشير النتائج إلى أن جماجم الأطفال تتعرض لضغط كبير أثناء الولادة، على عكس الاعتقادات السابقة.

وتوجد حاجة ماسة لإجراء دراسة أكبر لتأكيد النتائج الأخيرة، التي توضح قيمة التصوير بالرنين المغناطيسي ثلاثي الأبعاد لرصد عملية "صب رأس الجنين".

المصدر: ذي صن

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