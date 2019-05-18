حاملة طائرات روسية مستقبلية تتزود بمحرك نووي تستخدمه كاسحة الجليد

يبدأ في روسيا قريبا العمل على تصميم حاملة الطائرات النووية الجديدة. فيما لم تتوفر إلى حد الآن معلومات كافية عن ملامحها.

ومن المعروف فقط أنها تتزود بمحرك نووي وأن إزاحتها تبلغ 70 ألف طن.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قد أكد انطلاق العمل على تصميم حاملة الطائرات النووية. إلا أنه لم يذكر موعد نزولها إلى البحر.

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وقال الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، إن مركز "كريلوف" العلمي الحكومي عرض على قيادة البحرية الروسية مشروعا لحاملة الطائرات الواعدة "شتورم" (العاصفة) وافترض أنها ستتزود بمحركات نووية تستخدمها حاليا كاسحات الجليد الروسية الحديثة، مشيرا إلى أن تلك المحركات أكدت فاعليتها ومتانتها خلال استخدام كاسحات الجليد النووية في البحار الشمالية.

ويرى الخبير أن حاملة الطائرات يمكن أن تتزود بمنظومة "إس – 500" للدفاع الجوي. وسترابط فيها نسخ بحرية من مقاتلة "سو-57" الروسية الصنع للجيل الخامس وطائرات "ياك – 141" البحرية التي تقلع وتهبط عموديا.

المصدر : روسيسكايا غازيتا