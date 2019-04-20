ابتكار سوار يكشف المخدرات في المشروبات

ظهر في ألمانيا سوار يمكنه كشف المخدرات المخلوطة في المشروبات، بوضع قطرة من المشروب على هذا السوار.

وتفيد صحيفة "Handelsblatt" بأن هذا السوار من ابتكار الشركة الناشئة "Xantus". ويقول المبتكرون إن هدفهم من هذا الابتكار بالدرجة الأولى هو إيجاد وسيلة للحماية من ذوي النوايا السيئة، الذين يستخدمون ما يسمى طريقة "الضربة القاضية بالقطرة" أي باستخدام مستحضرات تؤثر في وعي الضحية.

إقرأ المزيد

وابتكرت هذا السوار نساء من اللواتي عانين من المغتصبين الذين استخدموا مستحضرات مخدرة.

ووفقا لمعطيات الشرطة الجنائية الألمانية، فقد ازدادت حوادث العنف الجنسي التي تستخدم فيها مثل هذه المستحضرات في جميع أنحاء البلاد مؤخرا.

ويباع السوار حاليا في ألمانيا عبر شبكة الإنترنت، حيث يسمح بكشف أي مستحضر له تأثير عقلي مخلوط في المشروب، فقطرة واحدة منه تغير لون السوار. وإذا تغير لونه إلى الأزرق، فهذا يعني وجود مستحضر خطر في المشروب. ويمكن استخدام السوار في فحص مشروبين. كما أن الابتكار لا يتأثر بجزيئات السكر التي تعطي نتيجة خاطئة.

وتقول المبتكرة كيم آيزنمان: "غالبية المشترين هم من الرجال، الذين يريدون حماية قريباتهم".

المصدر: ميديك فوروم