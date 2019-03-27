ساعات "Huawei" الذكية الجديدة تعمل شهرا دون شحن!

قدّمت "Huawei" في معرضها الأخير بباريس جيلها الجديد من ساعات "Watch GT" الذكية، بمواصفات تجعلها من أفضل التقنيات الذكية في العالم.

وستطرح هذه الساعات بنموذجين، يزود كل منهما بمنظومة معالج ثنائية الشرائح، تخولهما ليعملا شهرا كاملا تقريبا دون الحاجة لشحن البطارية، في حال عدم استعمال أنظمة الـ GPS، بالإضافة إلى ميزة الشحن اللاسلكي.

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كما زودت هذه الساعات بهيكل مقاوم للماء والغبار، وتقنية "TruSeen 3.0" لمراقبة نشاط القلب على مدى 24 ساعة، وتقنيات متطورة لقياس معدل النشاط البدني للمستخدم، وتقنية "TruSeen 3.0" التي تراقب معدلات النوم، وتعطي المستخدم أكثر من 200 نصيحة لمحاربة الأرق.

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وتخصص النسخة الأولى "Active" من هذه الساعات لمحبي الرياضة والنشاطات البدنية، وستأتي بحزام مطاطي، وشاشة "AMOLED" تعمل باللمس، بمقاس 1.39 بوصة، ودقة عرض (454/454) بيكسل.

أما النسخة الأخرى "Elegant"، فستطرح بهيكل من "الستانلس" اللماع، وشاشة بمقاس 1.2 بوصة، بدقة عرض (390/390) بيكسل.

المصدر: فيستي