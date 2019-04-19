روسيا تستعرض أحدث مروحياتها المتعددة المهام

كشفت شركة "مروحيات روسيا" خلال معرض "Fuorisalone" الأخير للطيران، عن مروحية واعدة، يتوقع أن تصبح واحدة من أهم الطائرات العمودية التي تعتمد عليها العديد من البلدان في المستقبل.

وأكد المدير التنفيذي للشركة، ألكسندر أوخونكو، أن مروحية "VRT500" تخضع حاليا للعديد من الاختبارات، استعدادا للحصول على التراخيص اللازمة من الهيئات المختصة في روسيا، ليتم بعدها تقديم أوراق اعتمادها إلى الهيئة الأوروبية لسلامة الطيران.

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وأشار أوخونكو إلى أن شركته تطمح من خلال هذه المركبة إلى الاستحواذ على نحو ثلث أسهم المبيعات في سوق المروحيات الخفيفة (التي تزن أقل من طنين)، لتصبح هذه المروحية واحدة من بين الأكثر استخداما في العالم.

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وتزن هذه المروحية نحو 1600 كلغ، وزودت بقمرة تتسع لـ 5 ركاب، ومحرك واحد، وزوج من المراوح الكبيرة، التي تمكنها من نقل حمولات يصل وزنها إلى 730 كلغ، لمسافة تصل إلى 860 كلم، وبسرعة تزيد عن 250 كلم/ساعة.

ومن المفترض أن تطلق المروحية بعدة نسخ، ستستخدم كطائرات نقل، وطائرات مدنية، ولإسعاف ونقل المصابين والمرضى من وإلى المستشفيات والمراكز الطبية.

المصدر: bizavnews.ru