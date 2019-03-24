بالفيديو.. أول إقلاع لمروحية "بوينغ" فائقة السرعة!

استعرضت "بوينغ" الأمريكية التحليق الأول لمروحية "SB1 Defiant" التي طورتها بالتعاون مع شركة "Sikorsky"، لتكون واحدة من أسرع المروحيات في العالم.

واستطاعت المروحية خلال تجربتها الأولى للطيران، في 21 مارس الجاري، الارتفاع لبضعة أمتار في الهواء، ونفذت مناورات بسيطة لاختبار قدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي، والالتفاف في المكان أثناء التحليق.

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وأوضحت "بوينغ" أن السرعة العالية لهذه المروحية، والتي من المفترض أن تصل إلى 460 كلم/ساعة، ستكون بفضل زوج من المراوح الكبيرة التي زودتها بها من الأعلى، ومروحة عند الذيل، لتدفعها بشكل أفقي أثناء التحليق، وكذلك بفضل الهيكل الانسيابي المدروس وفقا لأحدث معايير الأيروديناميكية.

وأشارت الشركة إلى أن نموذج المروحية الحالي هو نموذج تجريبي، وبعد اجتيازه لجميع الاختبارات اللازمة، ستبنى على أساسه مروحيات قتالية قادرة على حمل 12 جنديا بعتادهم العسكري الكامل.

المصدر: فيستي