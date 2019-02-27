"بوينغ" تتعاون مع أستراليا لتطوير طائرات مسيرة متعددة المهام

استعرضت شركة بوينغ في أستراليا مؤخرا مشروع "Airpower Teaming System" الهادف إلى تصنيع طائرات مسيرة متعددة الاستخدامات.

وقالت بوينغ إن هذا المشروع هو أول مشروع تتعاون فيه مع الحكومة الأسترالية في مجال الطائرات المسيرة، ومن المفترض أن يساهم بتطوير درونات كبيرة متعددة المهام، يمكن استعمالها كمقاتلات حربية، ويمكن تزوديها بأحدث معدات الاتصال والحرب الإلكترونية لتعمل في أسراب مع الطائرات الأخرى لتنفيذ مختلف المهام.

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وستشبه هذه الطائرات من حيث الشكل مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية، أما طولها فمن المفترض أن يكون 11.4 م تقريبا، ومداها القتالي قد يصل إلى 3700 كلم، أما أول رحلة لها فيخطط لها عام 2020.

المصدر: لايف. رو