 
مباشر

شاهد.. أول إقلاع لواحدة من أصغر الطائرات الخاصة في العالم

العلوم والتكنولوجيا

شاهد.. أول إقلاع لواحدة من أصغر الطائرات الخاصة في العالم
flaris.pl
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lqj3

نشرت شركة "Metal Master" البولندية شريط فيديو يظهر اجتياز طائرة "Flaris LAR 1" الشخصية الصغيرة لأول اختبار طيران لها بنجاح.

وأشارت الشركة إلى أن اختبار الطيران الأول لهذه المركبة جرى، في 5 أبريل الجاري، بمطار "Zielona Góra" غرب بولندا، وتمكنت الطائرة حينها من إنجاز كافة المهام الموكلة إليها بنجاح.

وقال مؤسس الشركة، رافال لاندينسكي، إن "الطائرة حلقت بشكل جيد، والاختبارات التي أجريناها أظهرت قدرتها على الإقلاع من المدرجات القصيرة (أقل من 100 متر)، والطيران بسرعة تصل إلى 30 مترا/ ثانية".

شاهد.. أول إقلاع لواحدة من أصغر الطائرات الخاصة في العالم
flaris.pl
إقرأ المزيد
سنغافورة تعتمد التاكسي الطائر
سنغافورة تعتمد التاكسي الطائر

وأوضح لاندينسكي أن هذه الطائرة المزودة بمحرك توربيني من نوع "Williams International FJ33-5A"، والقادرة على حمل 5 ركاب، ستخضع لعدة اختبارات إضافية، استعدادا للحصول على التراخيص اللازمة من هيئة سلامة الطيران الأوروبية "EASA"، لإطلاقها عام 2020 بسعر مليوني دولار تقريبا.

المصدر: bizavnews.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا