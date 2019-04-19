شاهد.. أول إقلاع لواحدة من أصغر الطائرات الخاصة في العالم

نشرت شركة "Metal Master" البولندية شريط فيديو يظهر اجتياز طائرة "Flaris LAR 1" الشخصية الصغيرة لأول اختبار طيران لها بنجاح.

وأشارت الشركة إلى أن اختبار الطيران الأول لهذه المركبة جرى، في 5 أبريل الجاري، بمطار "Zielona Góra" غرب بولندا، وتمكنت الطائرة حينها من إنجاز كافة المهام الموكلة إليها بنجاح.

وقال مؤسس الشركة، رافال لاندينسكي، إن "الطائرة حلقت بشكل جيد، والاختبارات التي أجريناها أظهرت قدرتها على الإقلاع من المدرجات القصيرة (أقل من 100 متر)، والطيران بسرعة تصل إلى 30 مترا/ ثانية".

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وأوضح لاندينسكي أن هذه الطائرة المزودة بمحرك توربيني من نوع "Williams International FJ33-5A"، والقادرة على حمل 5 ركاب، ستخضع لعدة اختبارات إضافية، استعدادا للحصول على التراخيص اللازمة من هيئة سلامة الطيران الأوروبية "EASA"، لإطلاقها عام 2020 بسعر مليوني دولار تقريبا.

المصدر: bizavnews.ru