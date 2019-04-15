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سنغافورة تعتمد التاكسي الطائر

العلوم والتكنولوجيا

سنغافورة تعتمد التاكسي الطائر
youtube/Cars and Dogs
صورة من الأرشيف
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أعلنت هيئة الطيران المدني في سنغافورة أنها ستبدأ العام الجاري باختبار مركبات التاكسي الطائر، استعدادا لاعتمادها كوسيلة نقل أساسية في البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المركبات التي ستعتمد عام 2020 في البلاد، ستكون قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، من أي فسحة تبلغ مساحتها بضعة أمتار مربعة أو أي سطح مبنى، ما سيجعلها وسيلة عملية للتنقل داخل المدن والتجمعات السكنية.

كما ستزود هذه المركبات بأنظمة قيادة ذاتية، وأنظمة تحكم عن بعد، لتكون قادرة على حمل راكبين، والطيران لمسافة 30 كلم، بسرعة تصل إلى 160 كلم/ ساعة.

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وتعمل المركبات بمحركات كهربائية، ما سيقلل من مستويات انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والتي تعاني منها سنغافورة بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

ويفترض أن تعتمد سنغافورة مركبات "2X" الطائرة لهذا الغرض، أي نفس المركبات التي اختبرتها دبي العام الفائت.

المصدر: فيستي

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