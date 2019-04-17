لأول مرة.. الكشف عن وجه كلب عمره 4 آلاف عام (صورة)

كشف علماء عن وجه كلب من العصر الحجري الحديث، عمره أكثر من 4 آلاف عام، لأول مرة على الإطلاق.

وقام العلماء بإجراء عملية "إعادة بناء" جمجمة كلب، اكتُشفت في "Cuween Hill"، أوركني، الواقعة في المملكة المتحدة.

Face of 4,000-year-old dog revealed for first time in incredible reconstruction https://t.co/PZ0j8ZHLWVpic.twitter.com/fsBuhJIwfl — Mirror Tech (@MirrorTech) April 17, 2019

وابتكرت الفنانة، آمي ثورنتون، نموذجا واقعيا لرأس الكلب، بما في ذلك العضلات والجلد وحتى الفرو.

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وفي حين أُجريت عمليات "إعادة البناء" لأشخاص من العصر الحجري الحديث، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها العلماء تنفيذ العملية على حيوان.

وقالت السيدة ثورنتون، التي تدربت في جامعة "دندي": "مشروع إعادة بناء الجماجم والهياكل مثير للاهتمام، وأُنشئ هذا الفن في الأصل في الطين باستخدام الطرق التقليدية، مع طباعة ثلاثية الأبعاد لجمجمة (Cuween Hill)، كقاعدة لبناء علم التشريح. وتم صب التمثال المكتمل بالسيليكون، مع إضافة طبقة من الفرو تشبه الذئب الرمادي الأوروبي، ما أضفى نظرة ثاقبة على هذا الحيوان القديم".

ويأمل الباحثون في أن تساعد إعادة البناء في تسليط الضوء على الحيوانات، ودورها في مجموعات العصر الحجري الحديث.

المصدر: ميرور