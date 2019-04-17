العثور على دم سائل في جسم مهر متجمد منذ 42 ألف سنة

عثر علماء الجامعة الشمالية-الشرقية الفدرالية الروسية، لأول مرة في تاريخ علم المتحجرات، على دم سائل في الأوعية الدموية لقلب مهر متجمد.

وعثر العلماء على هذا المهر المتجمد الذي بقي تحت الجليد مدة 42 ألف سنة عام 2018، ويقول سيمون غريغوريف، مدير متحف الماموث في معهد بحوث البيئة التطبيقية في الشمال: "كشف التشريح أن جميع الأعضاء الداخلية للمهر بحالة جيدة. ومن أوعية القلب، تم الحصول على عينات من الدم السائل، كما أن الأنسجة العضلية حافظت على لونها الأحمر الأصلي. لذلك يمكننا التأكيد على أن هذا الحيوان أفضل من جميع الحيوانات التي اكتشفت من العصر الجليدي في العالم، من حيث المحافظة على جسمه وأعضائه الداخلية".

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يذكر أن الباحثين عثروا على هذا المهر في جدار متجمد لحفرة كارستية عمقها نحو 90 مترا. وباشر علماء البعثة العلمية الروسية اليابانية بدراسته في الموقع، ومن ثم نقل إلى متحف الجامعة.

ويقول غريغورف، إن نتائج الدراسة كشفت أن عمره عند الوفاة بلغ أسبوعا أو اثنين، أي أنه حديث الولادة. وسبب الموت هو غرقه في مياه طينية تجمدت لاحقا، وأصبحت جزءا من طبقة الجليد الأزلي، وقد وجدت في معدته كمية كبيرة من الأوساخ والطين التي ابتلعها خلال الدقائق الأخيرة من حياته.

المصدر: فيستي. رو