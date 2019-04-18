الحرس الوطني الروسي يتسلم عربات مزودة بروبوتات مقاتلة

أفاد رئيس الحرس الوطني الروسي، سيرغي ميليكوف، بأن وحدات الحرس تتسلم قريبا عربات "باترول" (الدورية) المزودة بوحدات مقاتلة متحكم فيها عن بعد.

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وقال ميليكوف، إن وحدات الحرس الوطني الروسي تتسلم إلى جانب عربات "باترول" الحديثة سيارات "Lada Vesta" و"Lada Granta" الروسية، المتزودة بمجموعة من الأجهزة والمعدات الخاصة.

يذكر أن الحرس الوطني الروسي يتسلم العام الجاري نحو ألفي نموذج من العربات والسيارات الحديثة، بما فيها "عربات "باترول" المدرعة رباعية الدفع وعربات "تيغر" المدرعة للقيادة والاستطلاع وحافلات"فيديرال 42591" وعربات "يساول" المدرعة الخفيفة، وشاحنات "آتي إن بي-53 50".

المصدر: تاس