روسيا تنتهي من اختبار منظومة دفاع جوي متطورة

أكد نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن روسيا انتهت من الاختبارات الأساسية لمنظومة "Vityaz" الصاروخية للدفاع الجوي.

وأوضح المسؤول أن الاختبارات التي بدأت، في 26 مارس الفائت، لتقييم أداء منظومة "S-350" المعروفة بـ"Vityaz" انتهت، وأثبتت قدرات صواريخ هذه المنظومة على التعامل مع مختلف الأهداف الجوية. وعلى إثرها بدأت روسيا عملية إنتاج الدفعات الأولى من هذه المنظومات، استعدادا لتسليمها لجيش البلاد قبل نهاية العام الجاري.

وطورت شركة "ألماز أنتاي" الروسية هذه المنظومات، لتعمل كمنظومات دفاع جوي محمولة متوسطة المدى، وتحل مكان منظومات "S-300PS"، و"Buk-M1-2".

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وتحوي هذه المنظومات عربات رصد راداري، وعربات مزودة بـ 12 صاروخا، يمكن لكل منها إصابة هدفه على مسافات تصل إلى 60 كلم، وعلى ارتفاعات تبلغ 30 كلم، والتعامل مع مختلف الأهداف الجوية كالطائرات والمروحيات والدرونات وحتى الصواريخ الباليستية والمجنحة.

المصدر: mk.ru