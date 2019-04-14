روسيا تغزو البحار بغواصات مسيرة بعيدة المدى!

أعلن نائب المدير العام، ورئيس قسم علوم الفيزياء في الهيئة الروسية للبحوث المتقدمة، إيغور دينيسوف، أن روسيا تستعد لإطلاق غواصات مسيرة متطورة بعيدة المدى.

وفي مقابلة مع وكالة نوفوستي قال دينيسوف: "تعمل مؤسسة Lazurit في نيجني نوفغورود حاليا على تطوير غواصات سمارا المسيرة، المخصصة للرحلات البحرية بعيدة المدى، والقادرة على العمل تحت جليد بحر الشمال".

وأوضح المسؤول أن الخبراء في "Lazurit" انتهوا من مرحلة التصميم الفني لهذه الغواصات، وسيباشرون بإنتاجها في يوليو المقبل، استعدادا لإخضاعها لاختبارات أولية في البحر الأبيض، عام 2021، لتخضع بعدها لاختبارات تدريجية في البحار الموجودة في القسم الشمالي من الكرة الأرضية.

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وأشار دينيسوف إلى أن ما سيميز هذه الغواصات هو أنها ستكون قادرة على قطع مسافات تصل إلى 10 ألاف كلم تحت الماء، دون أن تزود بمحركات نووية أو محركات تعتمد على احتراق الأوكسيجين، ما سيعزز من قدراتها على التخفي، ويجعلها أكثر أمانا من الناحية البيئية.

وستستخدم هذه الغواصات للاستطلاع والمراقبة، ورصد التغيرات الجيولوجية التي قد تتسبب بحدوث زلازل في المناطق المحيطة بالبحار.

المصدر: نوفوستي